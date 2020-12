Share Pin 1 Condivisioni

Gli uomini hanno rimosso i pericoli e messo in sicurezza le aree interessante dal maltempo che, per fortuna, non ha causato feriti

Maltempo, giornata di interventi per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia –

Il maltempo di queste ore ha generato una gran mole di lavoro per tutte le stazioni dei Vigili del Fuoco

Il gruppo di Civitavecchia ha mobilitato i propri uomini in tutto il comprensorio.

Tanti gli interventi tra Civitavecchia e le colline di Allumiere: coperture, tetti, cornicioni, pali telefonici e rami, hanno impegnato i Vigili del Fuoco per l’intera giornata di oggi.

