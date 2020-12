Share Pin 37 Condivisioni

Coronavirus, stretta sul Natale

Sarà un Natale diverso alla luce del Coronavirus. Festività natalizie durante le quali, come annunciato dalla ministra Lamorgese, verranno messe in campo tutte le attenzioni nelle “aree di maggiore affollamento, in cui si possono verificare fenomeni di inosservanza, anche involontaria, delle misure di distanziamento interpersonale”.

Come sottolineato dal ministro durante le festività verranno messi in campo ben 70mila agenti al fine di controllare, a tappeto, il territorio.

Coronavirus, stretta sul Natale. Previsti controlli a tappeto

Il ministero dell’interno ha emanato una circolare che va ad integrare quanto già previsto dal Dpcm del Presidente del Consiglio.

“Si raccomanda di voler pianificare – si legge – nell’ambito dei lavori del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, mirati servizi di controllo del territorio, specie in prossimità delle festività natalizie, dedicando particolare attenzione alle aree di maggiore affollamento, in cui si possono verificare fenomeni di inosservanza, anche involontaria, delle misure di distanziamento interpersonale”.

“All’uopo – riporta la circolare – andranno opportunamente sensibilizzati tutti gli attori della sicurezza urbana coinvolti nel dispositivo di controllo, tenuto conto della necessità di rafforzare le risorse in campo in ragione della maggiore gravosità dell’impegno. Analoga attenzione andrà rivolta ai controlli da effettuarsi sulle principali arterie di traffico e sui vari nodi delle reti di trasporto, in considerazione, soprattutto, degli spostamenti conseguenti alle particolari restrizioni previste dal comma 4 dell’art.1 del nuovo d.P.C.M”.

IL TESTO COMPLETO: