Maltempo a Cerveteri, albero cade in via del Sasso: strada messa in sicurezza

CERVETERI – Il maltempo che nelle ultime ore ha interessato il litorale ha provocato la caduta di un albero in via del Sasso, creando disagi alla viabilità e rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

La pianta è finita sulla carreggiata, ostacolando il transito dei veicoli. Sul posto sono prontamente intervenuti i volontari della Protezione Civile e i Carabinieri, che hanno gestito la circolazione per consentire le operazioni in sicurezza.

Gli operatori della Protezione Civile hanno provveduto al taglio e alla rimozione dell’albero, mettendo in sicurezza l’area e ripristinando le normali condizioni di viabilità. Fortunatamente non si registrano feriti.