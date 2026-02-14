Ladispoli, Rottweiler sfugge al controllo e uccide un cagnolino in viale Mediterraneo

LADISPOLI – Brutto episodio è accaduto nel pomeriggio di giovedì in viale Mediterraneo, dove un cane di piccola taglia è stato aggredito e ucciso da un Rottweiler sfuggito al controllo del proprietario.

Secondo una prima ricostruzione, una donna stava scendendo dalla propria auto insieme al suo cagnolino quando, all’improvviso, il Rottweiler si è scagliato contro il piccolo animale. Sarebbero bastati pochi istanti: l’aggressione è stata violenta e non ha lasciato scampo al cane di piccola taglia.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità da parte del proprietario del Rottweiler. Presenti anche i volontari delle guardie zoofile di FareAmbiente, che hanno collaborato nelle operazioni e raccolto elementi utili ai fini delle verifiche.