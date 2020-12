Share Pin 0 Condivisioni

Gli interventi dovuti principalmente al forte vento a Roma Sud, ma anche al centro

Maltempo, 160 interventi in poche ore per i Vigili del Fuoco –

Il maltempo non ha dato tregua agli uomini dei Vigili del Fuoco gestiti dalla Sala Operativa del Comando di Roma: i sono statcirca 160 gli interventi nel territorio.

Alberi o rami pericolanti, insegne, pali e antenne per le quali è stata necessaria un intervento di messa in siscurezza.

I quartieri a sud della Capitale sono stati i più colpiti nelle ultime ore: dalla Tuscolana alla Romanina, ma anche il litorale romano, Ostia e l’Eur.

Anche in queste ore, i Vigili del Fuoco, stanno operando: in pieno centro storico, per la rimozione di cornicioni e tegole pericolanti.