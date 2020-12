Share Pin 1 Condivisioni

Il fronte di burrasca è previsto anche per tutto domani e si sconsiglia di uscire di casa

Maltempo, allerta arancione per rischio di mareggiate, temporali e grandine –

L’allerta meteo per le prossime ore è arancione.

La Protezione Civile prevede piogge intense, forte vento, ma anche grandinate e rischio di mareggiate.

Si tratta di un bollettino che anche ieri era stato condiviso dal Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

“Già dalle prime ore di oggi (venerdì), il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, è operativo con mezzi e personale per intervenire in tutto il territorio in caso ce ne fosse necessità”, scrive il Sindaco.

“Mi raccomando dunque di prestare massima attenzione”, aggiunge Pascucci

“Non sostare sotto gli alberi o in zone dove a causa del vento potrebbero verificarsi cadute improvvise di materiali”, conclude.

La Protezione Civile, aggiunge che è sconsigliato uscire anche durante le ore diurne di domani e di rimanere su spiagge ed arenili per il rischio di mareggiate.