Malore per Gianni Moscherini, ricoverato al Gemelli

L’ex sindaco di Civitavecchia Giovanni Moscherini è stato ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma dopo un malore avvenuto nella sua abitazione. Le sue condizioni sono serie ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

L’ex sindaco di Civitavecchia era stato candidato sindaco a Cerveteri e per alcuni mesi ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Un messaggio di pronta guarigione arriva dal circolo cittadino di FdI: “Il partito di Fratelli D’Italia unitamente agli ex colleghi consiliari, dopo avere appreso del malore occorso nelle scorse ore all’amico Gianni Moscherini, lo abbracciano augurandogli una pronta guarigione e un grande in bocca al lupo. FORZA GIANNI”

