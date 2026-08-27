Magna, bevi e tifa DM: alla Sagra dell’Uva di Cerveteri torna lo storico chiosco della DM84

CERVETERI — Torna l’appuntamento più atteso dell’autunno cerite e, con esso, una delle tradizioni più amate della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti: riapre i battenti lo storico chiosco della DM84.

La postazione è quella di sempre, punto di riferimento all’ingresso del Parco della Legnara in via Antonio Ricci. A dare il benvenuto ai visitatori ci saranno i volti e i sorrisi di sempre: un gruppo di amici unito dalla passione per il calcio e dalla volontà di mantenere vivo il ricordo di Daniele Mataloni.

Sport, amicizia e solidarietà a km0

Dietro il banco c’è la realtà calcistica della DM84, un progetto totalmente autofinanziato grazie all’impegno instancabile di Pierino Mataloni e al supporto fondamentale degli sponsor del territorio. Il chiosco non è solo un punto ristoro, ma anche un’occasione per informarsi sulle attività della squadra e sulla stagione sportiva ormai alle porte.

Cosa si mangia?

Nel menù della DM84 spazio alla qualità e alla tradizione locale:

Prodotti a km0 del territorio cerite.

del territorio cerite. Cibi e bevande per tutti i gusti.

Tutto l’occorrente per assemblare un maxi panino fatto a regola d’arte.

Un’occasione perfetta per unire buon cibo, convivialità e sostegno allo sport locale.