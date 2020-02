Condividi Pin 1 Condivisioni

”Questa maggioranza sembra non sembra dare priorità ai problemi della città”

M5S Civitavecchia: ”Rinviato a data da destinarsi il consiglio comunale aperto sulla piscicoltura”

Ieri in conferenza dei capigruppo si sarebbe dovuta decidere la data per il consiglio aperto sulla piscicoltura, ma è stata comunicata la

volontà da parte della maggioranza di approfondire ulteriormente in commissione ambiente la questione, convocando a stretto giro Asl ed

Enel (quest’ultima non si sa bene a che titolo).

Come gruppo consiliare M5S abbiamo ribadito che il consiglio comunale aperto è l’occasione per ascoltare il contributo di tutta la città,

soprattutto delle associazioni che, va ricordato, sono state il primo motore per raggiungere l’obiettivo della dichiarazione di “Monumento

Naturale” della Frasca e per esprimere chiaramente la posizione di tutto il consiglio comunale sulla questione in modo da informare bene tutta la cittadinanza.

La commissione ambiente è fissata tra ben 10 giorni e l’intenzione dell’amministrazione sembra quella di voler raccogliere contributi per presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Riteniamo che tra questi contributi ci debba essere di sicuro quello dei cittadini che hanno chiesto a gran voce di bloccare la realizzazione di 150 ettari di impianto in mare.

Il tempo scorre e questa maggioranza sembra sempre più assorbita dalle proprie tristi questioni interne, piuttosto che dare priorità ai problemi della città e soprattutto sembra che l’ascolto della voce dei cittadini sia considerato quasi inutile.