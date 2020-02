Condividi Pin 1 Condivisioni

“Avere volontari formati, informati e competenti è l’obiettivo che ci siamo dati per il 2020, con il CSV Lazio abbiamo in programma altri 2 corsi”

Civitavecchia, ha preso il via il corso ‘Le Ass. alle prese con la Riforma del Terzo Settore’

E’ iniziato ieri pomeriggio 13 febbraio il primo dei tre incontri, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale “A.Cialdi” di Civitavecchia, del Corso “Le associazioni alle prese con la Riforma del Terzo Settore” a cura del Centro di Servizio del Volontariato Lazio, tenuto dai Dott. Filippo Primola e Massimiliano Venturi.

Oltre 30 associazioni del territorio hanno iscritto 2 volontari/soci per ricevere la necessaria formazione che richiede oggi la gestione di realtà associative.

L’Assessore Alessandra Riccetti ha aperto i lavori portando il suo saluto personale ed a nome del Sindaco Tedesco, dell’Assessore Pescatori e dell’A.C. tutta, sottolineando sempre il loro sostegno al Terzo Settore.Anche la Dott.ssa Stefania Di Iorio, Fiduciaria CONI Lazio, ha salutato con piacere tutti i presenti.

Anna Battaglini e Rossella De Paolis, entrambe portavoce del territorio nella Conferenza Regionale del Volontariato Lazio, hanno espresso grande soddisfazione per l’ottima risposta da parte di tutte le associazioni sia nella presenza che nell’interazione, numerosissime le domande rivolte ai relatori, “avere volontari formati, informati e competenti è l’obiettivo che ci siamo dati per il 2020, con il CSV Lazio abbiamo in programma altri 2 corsi”.

Ha espresso soddisfazione anche Elena De Paolis, presidente del Tavolo Tecnico sulla Cultura dell’Agibilità, Capofila 2020 del Volontariato.

L’appuntamento è per giovedì 27 febbraio e 5 marzo, essendo tutti impegnati giovedì 20 febbraio in Regione Lazio all’incontro Capacit’Azione – Al Centro del Volontariato.