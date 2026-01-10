Lupi carica la tifoseria del Cerveteri: “Sfida importante contro il Tolfa”

Lupi: “Mi farebbe piacere vedere tanti tifosi a sostenerci. Vogliamo continuare sulla strada che abbiamo tracciato”
Partita delicata quella del Cerveteri che domani alle 11.00 al Galli affronta il Tolfa.
Sugli spalti, sole permettendo, sono previsti 300 spettatori, con molti che arriveranno dalla collina per sostenere i propri beniamini.
Una sfida che si annuncia vibrante, attesa dalle due formazioni che vogliono vincere.
Il presidente Lupi, soddisfatto del terzo posto, chiama il pubblico: “Non siamo abituati né a sognare né a fare pronostici, vogliamo continuare su questa strada, sperando di rimanere ancorati nelle zone alte della classifica.
Per l’occasione mi auguro di vedere tanti tifosi sugli spalti, visto che è una gara interessante, oltre al fatto che meritiamo attenzione visto che siamo al terzo posto.
Ai tifosi, che ringrazio per l’apporto che ci danno, chiedo di starci vicino e sostenerci”.
È prevista anche una coreografia da parte della tifoseria.