Manutenzione delle barriere di sicurezze e attività geognostiche
A12, chiusure notturne svincolo Cerveteri – Ladispoli –
Sulla A12 Roma-Civitavecchia, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli dalle 22:00 di lunedì 12 alle 4:00 di martedì 13 gennaio, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
Mentre lo stesso svincolo sarà chiuso dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 gennaio, in entrata verso la SS1 Aurelia, per consentire attività geognostiche.
In alternativa si consiglia di usare lo svincolo di Santa Severa – Santa Marinella.