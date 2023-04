Lupi al Cerveteri:” Ci proveremo fino all’ultimo secondo”

Lupi: “Abbiamo fatto più di quanto potevamo”, i cervi domenica sono attesi dal Maccarese in corsa per il secondo posto

Ci vuole un’impresa, ora, per giocarsi la permanenza in Eccellenza. Il Cerveteri a due giornate dal termine non pensa a fare i conti, ma solo a vincere le prossime due gare , la trasferta sul campo del W3 Maccarese, in corsa per il secondo posto, e con il Fiano Romano, che non ha più scampo, è destinato alla retrocessione.

Per i cervi non sarà sufficiente vincere entrambe le gare; purtroppo devono sperare che Ladispoli e Nettuno non abbiano 9 punti di vantaggio su di loro. Una situazione pesante, che riporterebbe i verdeazzurri in Promozione a distanza di 4 anni. Intanto i giocatori si stanno allenando, ci credono ancora e vogliono scendere domenica prossima per vincere.

Andrea Lupi, il presidente più giovane dell’Eccellenza, non è rammaricato: “Se andiamo ad analizzare bene con una squadra giovanissima, dove si contano su una mano i ragazzi che hanno campionati di Eccellenza alle spalle, stiamo facendo oltre a quello che ci aspettavamo. E ‘ chiaro che dispiace retrocedere così, visto che contro l’ultima della classe, ormai retrocessa, abbiamo fallito una grande opportunità. A questa squadra non posso rimproverare nulla, li devo ringraziare per l’impegno e l’abnegazione che ci hanno messo. Ora ci attendono due gare, rimango fiducioso e spero che ci potremo giocare la salvezza al play out”.