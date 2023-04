Ladispoli, l’arbitro Andrea Ancora in diretta su Rai Sport e sogna la serie A

Telecamere di Rai Sport per l’arbitro di Ladispoli che sabato dirigerà Siena-Virtus Entella, Andrea fra due anni potrebbe salire in serie A

Per Andrea Ancora arbitro di Ladispoli, della sezione di Roma 1, ci sono le telecamere di Rai Sport che nella gara di serie C che dirigerà domenica fra Siena e Virtus Entella. Il fischietto tirrenico non è nuovo alle telecamere e per l’ultima di campionato di Lega Pro, gli è stata assegnata una gara in chiave play off. Al terzo anno in serie C, deve attendere altri due stagioni prima di conoscere il proprio destino, arriverà ai massimi campionati? Ad oggi risulta essere uno degli arbitri più bravi della categoria, dopo anni di gavetta trascorsi nei campi polverosi della provincia romana.

Il suo obiettivo, come lo è per tutti , è arrivare a San Siro o al Maradona. Un traguardo che, di questo passo, potrebbe tagliare tra non molto.