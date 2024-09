Lunedì nero, sciopero dei mezzi a Roma a rischio metro bus e tram

Partenza in salita per studenti e pendolari, previsto sciopero per la giornata di oggi lunedì 9 settembre per i mezzi di trasporto.

La mobilitazione è stata indetta per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore. Lo sciopero nazionale con modalità territoriale è stato proclamato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal

A Roma lo sciopero riguarderà l’intera rete Atac e le reti gestite dagli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Sulla rete Atac, precisa la municipalizzata, lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Non sono quindi garantite le corse sull’intera rete dalle 8:30 alle 16:30. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Aderiscono alla mobilitazione anche i lavoratori di Cotral, anche loro dalle 8:30 alle 16:30, a rischio anche le corse dei bus regionali e delle ferrovie Metromare e Roma Nord.