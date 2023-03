La carica della truppa di Rinaldi, domenica la capolista verdeazzurra sul campo della seconda Petriana. 3 punti che valgono una stagione

Quella di domenica prossima per l’Under 17 del Cerveteri diventa la gara della vita, perché si potrebbe riaprire il campionato come potrebbe chiudersi, perché i verdeazzurri vincendo andrebbero a 8 punti di vantaggio dalla Petriana, seconda con tre punti di svantaggio sugli etruschi. Una partita molto sentita, per la prima volta gli Under 17 potrebbero salire negli Elite, traguardo mai ottenuto fino ad oggi. Grande contentezza anche da parte di una figura emblematica come quella del team manager Luigi Olmi.

“Siamo felici, ma con i piedi in terra. Lo sappiamo sarà dura, speriamo di vincere sabato, sono tre punti importantissimi per il nostro futuro. L’importante è portare a casa un bel risultato, non possiamo permettergli di vincere riaprirebbero i giochi. Siamo consapevoli che sono un organico forte, molto unito e coraggioso. Ci stanno dando del filo da torcere, non si sono mai fermati. Ma domenica vinceremo, daremo il massimo perché sia così”.