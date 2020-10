Share Pin 1 Condivisioni

L’Over 50 Fiumicino 1926 sarà premiata in consiglio comunale

In occasione del prossimo Consiglio Comunale, previsto per venerdì 2 ottobre, alle ore 9.00, sarà consegnato un riconoscimento per meriti sportivi alla squadra Over 50 Fiumicino 1926.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Scuola, Sport e Politiche Giovanili, Paolo Calicchio, vuole omaggiare i giocatori amatoriali che lo scorso weekend si sono laureati Campioni d’Italia, trionfando nel 7° Torneo Carotenuto Sant’Agnello, Campionato Nazionale ACSI.

“La squadra, composta prevalentemente da sportivi del nostro territorio, ha caparbiamente battuto le formazioni finaliste, provenienti da tutta Italia, nella due giorni tenutasi presso il centro federale di Sportilia, in provincia di Forlì-Cesena – dichiara Calicchio -. I protagonisti di questo indiscutibile successo meritano tutta la nostra ammirazione per il loro impegno e la tenacia dimostrata, come lodevole esempio di sport inteso come sana aggregazione, correttezza ed entusiasmo”.

Nel rispetto delle norme anti-Covid 19, la targa sarà ritirata dal capitano.