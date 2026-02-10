Love Art: a Cerveteri l’arte celebra l’amore a Palazzo Ruspoli

CERVETERI – Nel weekend di San Valentino, la splendida cornice di Palazzo Ruspoli torna a ospitare la creatività con la seconda edizione di “Love Art”. Il 14 e 15 febbraio, le sale storiche del palazzo si trasformeranno in un palcoscenico per le opere di numerosi artisti locali e internazionali, offrendo alla cittadinanza un’esperienza immersiva tra pittura, musica e cultura.

Il Programma

L’evento prenderà il via sabato 14 febbraio alle ore 18:00 con il vernissage inaugurale, accompagnato dalle note del “Mezzo Forte Clarinet Quartet”. La mostra resterà aperta fino alle 21:00.

Domenica 15 febbraio, l’esposizione sarà visitabile sia la mattina (ore 11:00 – 13:00) che il pomeriggio (ore 17:00 – 20:00). La giornata sarà scandita da momenti musicali d’eccezione: la mattina si aprirà con l’esibizione di Antonio Constantino al sax, mentre il gran finale della manifestazione sarà affidato al DJ set di Charlie Road nel pomeriggio domenicale.

Gli Artisti

La collettiva vanta una lista nutrita di partecipanti (tra cui Albertism, Vicky Angelucci, Stefano Bove, e molti altri), che porteranno visioni eterogenee del concetto di “Love Art”, spaziando tra stili e tecniche differenti.

Informazioni utili

L’iniziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Cerveteri. L’ingresso alla mostra è libero e gratuito per tutti i visitatori.