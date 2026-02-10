Due titoli italiani per l’Atletica Cerveterana ai Campionati Indoor di Ancona

Due ori nelle staffette 4×200 Juniores e Promesse: De Santis e Scalella trascinano la squadra sul tetto d’Italia

Si sono svolti sabato e domenica 7 e 8 febbraio, nello splendido impianto indoor del PalaCasali di Ancona, i Campionati Italiani Juniores e Promesse. Un weekend da incorniciare per l’Atletica Cerveterana, che torna a casa con ben due titoli italiani, confermandosi realtà solida e ambiziosa del panorama nazionale.

La prima maglia tricolore porta la firma di Francesco De Santis, protagonista nella staffetta 4×200 categoria Promesse. La sua frazione è stata semplicemente straordinaria: una prova di grande qualità tecnica e velocità, che ha messo in luce tutto il suo valore anche sulle distanze brevi.

Il secondo titolo italiano arriva grazie a Andrea Scalella, che insieme ai suoi compagni di squadra conquista una splendida vittoria nella 4×200 Juniores. Una gara perfetta, fatta di determinazione, compattezza e spirito di squadra, che ha portato il quartetto sul gradino più alto del podio.

Due maglie tricolori che rappresentano molto più di una vittoria: sono il simbolo del grande lavoro quotidiano che si sta svolgendo presso il Campo Galli, frutto di programmazione, passione e impegno condiviso da atleti, tecnici e società.

Un risultato che riempie d’orgoglio Cerveteri e che lascia intravedere un futuro ancora ricco di soddisfazioni per l’Atletica Cerveterana.