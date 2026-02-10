 
CerveteriEvidenza

Due titoli italiani per l’Atletica Cerveterana ai Campionati Indoor di Ancona

10 Febbraio 2026

Due ori nelle staffette 4×200 Juniores e Promesse: De Santis e Scalella trascinano la squadra sul tetto d’Italia

Si sono svolti sabato e domenica 7 e 8 febbraio, nello splendido impianto indoor del PalaCasali di Ancona, i Campionati Italiani Juniores e Promesse. Un weekend da incorniciare per l’Atletica Cerveterana, che torna a casa con ben due titoli italiani, confermandosi realtà solida e ambiziosa del panorama nazionale.

La prima maglia tricolore porta la firma di Francesco De Santis, protagonista nella staffetta 4×200 categoria Promesse. La sua frazione è stata semplicemente straordinaria: una prova di grande qualità tecnica e velocità, che ha messo in luce tutto il suo valore anche sulle distanze brevi.

Il secondo titolo italiano arriva grazie a Andrea Scalella, che insieme ai suoi compagni di squadra conquista una splendida vittoria nella 4×200 Juniores. Una gara perfetta, fatta di determinazione, compattezza e spirito di squadra, che ha portato il quartetto sul gradino più alto del podio.

Due maglie tricolori che rappresentano molto più di una vittoria: sono il simbolo del grande lavoro quotidiano che si sta svolgendo presso il Campo Galli, frutto di programmazione, passione e impegno condiviso da atleti, tecnici e società.

Un risultato che riempie d’orgoglio Cerveteri e che lascia intravedere un futuro ancora ricco di soddisfazioni per l’Atletica Cerveterana.

Due titoli italiani per l’Atletica Cerveterana ai Campionati Indoor di Ancona
Due titoli italiani per l’Atletica Cerveterana ai Campionati Indoor di Ancona
Due titoli italiani per l’Atletica Cerveterana ai Campionati Indoor di Ancona
Due titoli italiani per l’Atletica Cerveterana ai Campionati Indoor di Ancona