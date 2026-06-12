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Lotto, la fortuna bacia Cerveteri: vinti 12mila euro

12 Giugno 2026





Lotto, la fortuna bacia Cerveteri: vinti 12mila euro –

Lazio a segno con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Roma, dove è stata realizzata una vincita da 25.350 euro – in via Tuscolana – con quattro terni e una quaterna; a questa vincita si aggiunge una da 12mila euro a Cerveteri, in provincia di Roma, con una quaterna (6-24-28-59 su Palermo) in via Fontana Morella. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,26 milioni di euro, per un totale di 579,8 milioni di euro da inizio 2026.

La fortuna bacia Fiumicino, vinti oltre 122mila euro al Lotto