Lotto, la fortuna bacia Cerveteri: vinti 12mila euro –

Lazio a segno con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Roma, dove è stata realizzata una vincita da 25.350 euro – in via Tuscolana – con quattro terni e una quaterna; a questa vincita si aggiunge una da 12mila euro a Cerveteri, in provincia di Roma, con una quaterna (6-24-28-59 su Palermo) in via Fontana Morella. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,26 milioni di euro, per un totale di 579,8 milioni di euro da inizio 2026.