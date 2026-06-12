Da Anguillara Sabazia ai vertici nazionali: dieci titoli italiani assoluti e otto azzurri convocati in Nazionale

Fight Club Pro, la fabbrica dei campioni che domina la Kickboxing italiana –

ANGUILLARA SABAZIA – Cambiano gli atleti, si susseguono le generazioni, ma una cosa resta immutata: la straordinaria capacità della Fight Club Pro di Anguillara Sabazia di formare campioni e conquistare successi. Da circa quindici anni, infatti, questa realtà sportiva rappresenta una delle eccellenze assolute della Kickboxing italiana, continuando a scrivere pagine importanti nello sport nazionale.

Dietro le medaglie, i titoli e le convocazioni in Nazionale si nasconde una filosofia fatta di sacrificio, disciplina e dedizione totale. La Kickboxing è una disciplina dura, impegnativa e spettacolare, che richiede una preparazione fisica e mentale fuori dal comune. Gli atleti della Fight Club Pro conoscono bene il significato di parole come rinuncia, impegno e costanza: allenamenti quotidiani, diete rigorose, preparazione atletica incessante e poche concessioni al tempo libero. Per loro non esistono feste, domeniche o vacanze quando l’obiettivo è arrivare pronti alle competizioni più importanti della stagione.

E i risultati, ancora una volta, hanno dato ragione al lavoro svolto.

Nell’anno agonistico appena concluso, la Fight Club Pro ha raggiunto un traguardo che ha pochi precedenti nel panorama nazionale, conquistando ben dieci Titoli Italiani Assoluti distribuiti tra tre diverse specialità: ring, tatami e gabbia. Un risultato che rende il team di Anguillara Sabazia una realtà praticamente unica in Italia.

Non solo. Nella speciale classifica nazionale delle società agonistiche, la Fight Club Pro occupa il primo posto assoluto nel medagliere, confermandosi come la società più vincente del movimento italiano. Un primato costruito grazie ai dieci titoli italiani conquistati e alla presenza di ben otto atleti titolari nella Nazionale Federkombat, che nel prossimo autunno rappresenteranno l’Italia ai Campionati Mondiali ed Europei WAKO.

Alla guida della società c’è il presidente Augusto Giontella, mentre la direzione tecnica è affidata ad Andrea Catarci, autentico artefice della crescita sportiva del team. A supportarlo nel lavoro quotidiano gli istruttori Roberto Manciuria, Christian Carassiti e Nicole Carassiti. Fondamentale anche il contributo del mental coach Francesca Zazza e del tecnico Davide Capozzi, figure che completano uno staff altamente qualificato e perfettamente integrato.

Tra gli atleti che si sono maggiormente distinti per qualità tecniche, determinazione e risultati spiccano Giacomo Sdogati, Daniele Massaroni e Leonardo Cosentino, protagonisti di una stagione straordinaria culminata con la conquista del doppio titolo italiano in due differenti specialità.

A loro si aggiungono Nicole Carassiti, Christian Carassiti, Francesco Bozzelli, Valerio De Fusco e Gioia Massaroni, tutti laureatisi Campioni Italiani nelle rispettive categorie e specialità, guadagnandosi con pieno merito la convocazione in maglia azzurra.

La storia della Fight Club Pro rappresenta una delle più belle realtà dello sport italiano: una piccola società nata in una piccola città che, grazie al lavoro quotidiano, alla competenza tecnica e alla passione dei suoi atleti, è riuscita a imporsi ai massimi livelli nazionali.

Un esempio concreto di come talento, sacrificio e organizzazione possano trasformare un sogno in una realtà vincente. E mentre il prossimo appuntamento internazionale si avvicina, ad Anguillara Sabazia c’è la consapevolezza che questa straordinaria avventura sia tutt’altro che finita.