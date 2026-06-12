Cerveteri, mister Ranieri sul mercato: “Per noi era importante mantenere il gruppo dello scorso anno, con l’inserimento di alcuni innesti faremo divertire la nostra tifoseria” –

Fabio Ranieri è pronto a immergersi in quella che sarà un’avventura, si spera, molto importante per lui. Il neo allenatore del Cerveteri è pieno di entusiasmo, carico di aspettative, e molto felice di allenare la squadra che ha nel cuore. In questi giorni di mercato, tra conferme e nuovi arrivi, il tecnico ha tracciato un bilancio. “Il fatti che il diesse Scotti sia riuscito a mantenere invariato il gruppo dello scorso anno, era il nostro obiettivo. Sono rimasti ragazzi di qualità e spessore, profili giovani ma di notevole importanza. Sono in contatto con il direttore ogni giorno, stanno arrivando alcuni ragazzi bravi e promettenti, abbiamo tempo per scegliere quello che ci serve. Per ora -dice Ranieri, l’importante è aver mantenuto buona parte della squadra dello scorso anno, che a mio avviso gode di ragazzi molto bravi. Lavoreremo per capire cosa ci servirà. Con il presidente Lupi c’è massima intesa, dialogo e confronto, che credo sia alla base di tutto. L”interesse comune e regalare delle belle gioie, sono qui per metterci il massimo”.