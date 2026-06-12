Sabato 13 giugno apertura ufficiale della spiaggia inclusiva del Comune di Ladispoli –

Sabato 13 giugno, alle ore 12:00, sarà aperta ufficialmente IN ONDA – La Spiaggia per Tutti, il nuovo progetto di spiaggia inclusiva promosso dal Comune di Ladispoli.

Alla cerimonia parteciperanno il Sindaco Alessandro Grando, il Delegato al Demanio Pierpaolo Peretta, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni del territorio, del Terzo Settore e della cittadinanza.

La spiaggia è stata concepita come un luogo di comunità e partecipazione, aperto a tutti, e non riservato esclusivamente alle persone con fragilità, con l’obiettivo di andare oltre il semplice abbattimento delle barriere architettoniche per creare uno spazio realmente inclusivo.

La gestione è stata affidata a Cassiavass Società Cooperativa Sociale, che ha curato l’organizzazione operativa, l’allestimento dell’area, l’attivazione del servizio prenotazioni, la presenza degli operatori e l’intero modello di accoglienza e assistenza.

La spiaggia sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 19:00, con accesso completamente gratuito, per tutti, prenotando al numero 392 873 7630.

“Con IN ONDA compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso che abbiamo intrapreso per rendere Ladispoli una città sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti i cittadini – afferma il Sindaco Alessandro Grando –. Ringrazio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Lazio la Guardia Costiera, la Cassiavass, le associazioni locali, l’Ufficio Demanio del Comune di Ladispoli, il Delegato Pierpaolo Perretta e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto”.

“La realizzazione di IN ONDA rappresenta un risultato importante per la nostra città e per il lavoro svolto sul demanio marittimo – dichiara il Consigliere delegato al Demanio Marittimo Avv. Pierpaolo Perretta –. Abbiamo voluto trasformare un tratto di spiaggia in uno spazio realmente accessibile, dotato di servizi, assistenza e strumenti che consentano a tutti di vivere il mare in sicurezza e autonomia. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione della cittadinanza una struttura moderna e inclusiva che valorizza il mare come bene comune e patrimonio di tutti”.

Di seguito le informazioni utili:

Postazioni disponibili e modalità di prenotazione

Sono disponibili complessivamente 50 postazioni, suddivise in:

25 postazioni riservate a persone con disabilità e fragilità;

25 postazioni aperte a tutta la cittadinanza.

Ogni nucleo familiare potrà prenotare gratuitamente una postazione composta da un ombrellone e due lettini per un massimo di due giorni a settimana, compatibilmente con la disponibilità.

Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al numero 392 873 7630, attivo tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Lo stesso numero è disponibile anche per informazioni e per richiedere il servizio di trasporto gratuito dedicato alle persone con disabilità.

Trasporto gratuito e servizi di assistenza

Il trasporto deve essere richiesto contestualmente alla prenotazione della postazione e sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

9:00 – 10:00

13:00 – 15:00

17:00 – 19:00

Una spiaggia costruita insieme alle persone con disabilità

Tra gli aspetti più innovativi del progetto figura la realizzazione di una segnaletica inclusiva in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e Braille, pensata per favorire l’orientamento e la comunicazione accessibile.

La segnaletica è stata realizzata con il contributo dei ragazzi e delle ragazze di Abili Oltre APS, associazione impegnata nei percorsi di autonomia e inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Questo elemento rappresenta uno dei principi fondamentali di IN ONDA: non una spiaggia costruita semplicemente per le persone con disabilità, ma una spiaggia progettata anche insieme a loro, valorizzandone competenze, capacità e partecipazione attiva.

Un laboratorio sociale per il territorio

Durante la stagione estiva saranno avviati percorsi di formazione, partecipazione e avvicinamento al lavoro rivolti a giovani del territorio e a ragazzi e ragazze con disabilità.

I partecipanti saranno progressivamente coinvolti in attività di accoglienza, supporto alle prenotazioni, cura degli spazi, organizzazione e relazione con il pubblico.

La finalità è creare opportunità concrete partendo dalle capacità, dai talenti e dalle aspirazioni di ciascuno, trasformando la spiaggia in uno spazio non solo di svago e benessere, ma anche di crescita personale, formazione e inclusione sociale.

Contatti e orari

Numero prenotazioni e informazioni: 392 873 7630

Orario di apertura della spiaggia: tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00

Orario prenotazioni telefoniche: tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00

Apertura ufficiale: sabato 13 giugno, ore 12.00, Lungomare Marina di Palo