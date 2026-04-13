Lotto, a Civitavecchia vinti 22.500 euro: il Lazio festeggia un weekend da 76mila euro –

I concorsi del Lotto del weekend hanno premiato il Lazio con vincite totali per 76.500 euro. In particolare, come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 11 aprile spiccano due vincite da 22.500 euro, una ad Aprilia, in provincia di Latina, in Via Apriliana, con il terno 2-9-14 sulla ruota di Bari, e una a Civitavecchia, in provincia di Roma, in Via Achille Montanucci, con il terno 9-18-24 sulla ruota di Palermo. Da segnalare anche tre vincite nella Capitale, una da 12mila euro in Via della Bufalotta con la quaterna 23-46-58-77 su tutte le ruote, e due da 9.750 euro ciascuna, una in Via delle Vigne e una in Via Duccio di Buoninsegna, registrate nel concorso di venerdì 10 aprile con tre ambi e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro, in tutta Italia per un totale di 403,2 milioni di euro da inizio 2026.