SuperEnalotto, colpo a Fiumicino: centrato un “5” nel weekend fortunato del Lazio –

Il SuperEnalotto premia il Lazio. Come riporta Agipronews, tra i concorsi di venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026 sono stati centrati tre “5” per un valore complessivo di oltre 54mila euro. Nell’estrazione di venerdì centrati due “5” da 4.121,31 euro ciascuno: uno a Fiumicino, in provincia di Roma, presso il “Bar” in Via Giorgio Giorgis 112/A, l’altro a Formia, in provincia di Latina, presso “Bar Havana Caffè” in Via Palazzo Condotto, 15. Mentre nel concorso di sabato è stato centrato un “5” da 42.156,88 euro a Roma, presso la Tabaccheria situata in Via Alessandro Solivetti, 9 9 A.

Nella provincia di Roma, i numeri del gioco retail restano praticamente stabili: la spesa si è fermata, infatti, a 1,17 miliardi di euro, rispetto agli 1,18 miliardi dei dodici mesi precedenti. Invece crescono i punti vendita in provincia di Latina: la spesa è passata da 177 a 185 milioni di euro, per un aumento di circa il 4,5 %.

Andamento costante si registra a livello regionale. Nel Lazio, infatti, i dati elaborati da Agipronews confermano una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di circa 1,6 miliardi di euro nei punti vendita, in linea con l’anno precedente. Per quanto riguarda, invece, i numeri relativi al SuperEnalotto, nella regione si segnala un calo del 6,6%: attualmente la spesa tocca quota 94,7 milioni rispetto ai 101,4 milioni dei dodici mesi precedenti.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 aprile, sale a 149,2 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo.