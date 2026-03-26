Lotta al randagismo e tutela degli animali: l’appello del Sindaco Elena Gubetti per la giornata del microchip gratuito

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, lancia un appello accorato a tutti i proprietari di cani della frazione di Valcanneto e delle zone limitrofe: l’appuntamento con la sicurezza e l’amore per i propri amici a quattro zampe è fissato per questa domenica.
“Non aspettare, fai un gesto d’amore”, è l’invito che arriva dai canali social della prima cittadina. L’iniziativa, volta a contrastare il fenomeno del randagismo e a garantire la tracciabilità degli animali domestici, si terrà il 29 marzo presso i locali del CDZ di Valcanneto (Via Scarlatti 2/B).
I dettagli dell’iniziativa
Dalle ore 09:00 alle 13:00, i veterinari saranno a disposizione per applicare gratuitamente il microchip ai cani non ancora registrati all’anagrafe canina.
Il microchip non è solo un obbligo di legge, ma rappresenta l’unico strumento efficace per:
- Identificare immediatamente l’animale in caso di smarrimento.
- Garantire un ritorno rapido a casa, evitando il trauma del canile.
- Contrastare l’abbandono, un fenomeno che purtroppo grava ancora pesantemente sulla collettività.
Informazioni utili
L’Amministrazione comunale ricorda che il microchip può fare la differenza tra perdere per sempre il proprio cane o poterlo riabbracciare in poche ore.
Per chi avesse bisogno di ulteriori chiarimenti, è attivo un servizio informativo tramite WhatsApp al numero 347 819 4098. Maggiori dettagli sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Cerveteri.
L’invito del Sindaco è chiaro: spargere la voce e partecipare numerosi. Un piccolo gesto gratuito oggi è la più grande garanzia di sicurezza per il domani del tuo cane.