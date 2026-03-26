Lotta al randagismo e tutela degli animali: l’appello del Sindaco Elena Gubetti per la giornata del microchip gratuito

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, lancia un appello accorato a tutti i proprietari di cani della frazione di Valcanneto e delle zone limitrofe: l’appuntamento con la sicurezza e l’amore per i propri amici a quattro zampe è fissato per questa domenica.

“Non aspettare, fai un gesto d’amore”, è l’invito che arriva dai canali social della prima cittadina. L’iniziativa, volta a contrastare il fenomeno del randagismo e a garantire la tracciabilità degli animali domestici, si terrà il 29 marzo presso i locali del CDZ di Valcanneto (Via Scarlatti 2/B).

I dettagli dell’iniziativa

Dalle ore 09:00 alle 13:00, i veterinari saranno a disposizione per applicare gratuitamente il microchip ai cani non ancora registrati all’anagrafe canina.

Il microchip non è solo un obbligo di legge, ma rappresenta l’unico strumento efficace per:

Identificare immediatamente l’animale in caso di smarrimento.

immediatamente l’animale in caso di smarrimento. Garantire un ritorno rapido a casa, evitando il trauma del canile.

un ritorno rapido a casa, evitando il trauma del canile. Contrastare l’abbandono, un fenomeno che purtroppo grava ancora pesantemente sulla collettività.

Informazioni utili

L’Amministrazione comunale ricorda che il microchip può fare la differenza tra perdere per sempre il proprio cane o poterlo riabbracciare in poche ore.

Per chi avesse bisogno di ulteriori chiarimenti, è attivo un servizio informativo tramite WhatsApp al numero 347 819 4098. Maggiori dettagli sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Cerveteri.

L’invito del Sindaco è chiaro: spargere la voce e partecipare numerosi. Un piccolo gesto gratuito oggi è la più grande garanzia di sicurezza per il domani del tuo cane.