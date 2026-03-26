Buco nella recinzione, bimbo di 5 anni si allontana da scuola a Marina di Cerveteri

Disposto dal comune il ripristino immediato della recinzione danneggiata

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri a Marina di Cerveteri, dove un bambino di circa 5 anni è stato trovato in strada, a pochi passi dal plesso scolastico che stava frequentando per il doposcuola. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe riuscito a uscire dall’istituto passando attraverso un buco nella recinzione. Fortunatamente, la sua breve “avventura” si è conclusa senza conseguenze: un passante lo ha notato e ha prontamente allertato i responsabili.

Sulla vicenda si è attivata tempestivamente l’amministrazione comunale che, dopo un sopralluogo presso la struttura scolastica, ha disposto l’immediato ripristino della recinzione danneggiata. I lavori di sistemazione dovrebbero iniziare già nella mattinata di domani.