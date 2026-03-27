Ladispoli, apre il cineteatro “Massimo Freccia”. Grando: “Notizia attesa da anni”

L’inaugurazione domenica 29, sabato conferenza stampa

Dopo diversi anni di attesa, un esposto alla Corte dei Conti e diverse interrogazioni da parte dell’opposizione, sembra arrivato il momento dell’apertura del cinema Massimo Freccia. Ad annunciarlo è il sindaco Grando.

Ladispoli, apre il cineteatro “Massimo Freccia”

“È una notizia attesa da anni, che oggi diventa finalmente realtà al termine di un percorso complesso, durante il quale è stato necessario risolvere numerose criticità emerse nel corso dei lavori. Il cineteatro è stato completamente ristrutturato ed è oggi una struttura moderna e accogliente, dotata di una sala da 327 posti e di tecnologie di ultima generazione, per offrire il massimo comfort e la migliore qualità agli spettatori. Per me e per l’Amministrazione comunale questa inaugurazione rappresenta un grande motivo di orgoglio: abbiamo mantenuto un impegno importante nei confronti della città, restituendo ai cittadini un luogo dedicato alla cultura, allo spettacolo e alla socialità”.

“Il “Massimo Freccia” sarà un punto di riferimento per i giovani e per le famiglie, uno spazio polifunzionale pensato per accogliere proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, rassegne culturali ed eventi. Rivolgo un sincero ringraziamento a tutti gli amministratori e ai tecnici che, nel corso degli anni, hanno lavorato con impegno e professionalità per raggiungere questo importante risultato. La cerimonia inaugurale si svolgerà alla presenza delle autorità civili e istituzionali e sarà accompagnata dalla benedizione di Don Alberto Mazzola”.

“Nella giornata di domenica il cineteatro resterà aperto al pubblico dalle ore 16:00 alle ore 20:00, per permettere a tutti di visitare la struttura. Sabato 28 marzo, alle ore 11:00, si terrà inoltre una conferenza stampa presso l’aula consiliare del Comune, aperta ai giornalisti e alla cittadinanza. Vi aspettiamo numerosi per condividere questa giornata storica per Ladispoli e tornare a vivere insieme la magia del cinema”.