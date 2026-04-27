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Lorenzo Ferraro è bronzo al Gran Premio Liberazione Città di Massa

27 Aprile 2026





Lorenzo Ferraro si classifica terzo alla gara nazionale Gran Premio Liberazione Città di Massa 2026, la tradizionale corsa ciclistica dedicata alla categoria Juniores e organizzata dall’Asd GS Turano, che per il proprio 50esimo anniversario ha offerto una corsa emozionante ai numerosi appassionati che hanno affollato le strade di Massa e Montignoso, i due comuni toccati dalla gara.

Lorenzo Ferraro è bronzo al Gran Premio Liberazione Città di Massa
Lorenzo Ferraro è bronzo al Gran Premio Liberazione Città di Massa

Il diciassettenne del Team Coratti ha perso in volata il pedale a inizio slancio rendendo più facile la vita ai due avversari: il piemontese Luca Gugnino e lo spagnolo Aitor Martinez Groset, ottenendo il suo terzo podio stagionale. Come da pronostico, il percorso di 118,5 chilometri, comprendente le tradizionali salite dell’Evam e della Rocca e le discese verso il mare, si è dimostrato molto selettivo.

Dei 161 partenti (170 iscritti), appartenenti a 29 squadre italiane di 8 regioni diverse, all’olandese WPGA e al Veleka Team della Repubblica Ceca, solamente 54 corridori sono riusciti a varcare lo striscione d’arrivo. A decidere il podio è stata perciò l’ultima salita della Rocca, lungo la quale Gugnino, Martinez e Ferraro sono evasi dal drappello, mentre l’ordine di arrivo è stato deciso in volata a Turano.

Questa la classifica:

1) Luca Gugnino (Piasco) che ha coperto 118,500 km in 2h47’12’’ alla media di 42,524 km/h;

2) Aitor Martinez Groset (Vangi Tommasini Il Pisata) s.t.;

3) Lorenzo Ferraro (Team Coratti) s.t.;

4) Filippo Colella (Neri Sottoli Lucchini Energy) a 2’’;

 5) Marco Zoco (Bustese Olonia) a 6’’;

6) Ruben Ferrari (Pool Cantù) s.t.;

 7) Nicolò Renzi (General System) s.t.;

 8) Pietro Cermenati (Salus Seregno De Rosa) s.t.;

9) Mattia Moretti (Neri Sottoli Lucchini Energy) s.t.;

10) Niccolò Cianti (Polisportiva Monsummanese) s.t..