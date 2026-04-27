Lorenzo Ferraro si classifica terzo alla gara nazionale Gran Premio Liberazione Città di Massa 2026, la tradizionale corsa ciclistica dedicata alla categoria Juniores e organizzata dall’Asd GS Turano, che per il proprio 50esimo anniversario ha offerto una corsa emozionante ai numerosi appassionati che hanno affollato le strade di Massa e Montignoso, i due comuni toccati dalla gara.

Lorenzo Ferraro è bronzo al Gran Premio Liberazione Città di Massa

Il diciassettenne del Team Coratti ha perso in volata il pedale a inizio slancio rendendo più facile la vita ai due avversari: il piemontese Luca Gugnino e lo spagnolo Aitor Martinez Groset, ottenendo il suo terzo podio stagionale. Come da pronostico, il percorso di 118,5 chilometri, comprendente le tradizionali salite dell’Evam e della Rocca e le discese verso il mare, si è dimostrato molto selettivo.

Dei 161 partenti (170 iscritti), appartenenti a 29 squadre italiane di 8 regioni diverse, all’olandese WPGA e al Veleka Team della Repubblica Ceca, solamente 54 corridori sono riusciti a varcare lo striscione d’arrivo. A decidere il podio è stata perciò l’ultima salita della Rocca, lungo la quale Gugnino, Martinez e Ferraro sono evasi dal drappello, mentre l’ordine di arrivo è stato deciso in volata a Turano.

Questa la classifica:

1) Luca Gugnino (Piasco) che ha coperto 118,500 km in 2h47’12’’ alla media di 42,524 km/h;

2) Aitor Martinez Groset (Vangi Tommasini Il Pisata) s.t.;

3) Lorenzo Ferraro (Team Coratti) s.t.;

4) Filippo Colella (Neri Sottoli Lucchini Energy) a 2’’;

5) Marco Zoco (Bustese Olonia) a 6’’;

6) Ruben Ferrari (Pool Cantù) s.t.;

7) Nicolò Renzi (General System) s.t.;

8) Pietro Cermenati (Salus Seregno De Rosa) s.t.;

9) Mattia Moretti (Neri Sottoli Lucchini Energy) s.t.;

10) Niccolò Cianti (Polisportiva Monsummanese) s.t..