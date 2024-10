Appuntamento domenica sul lungomare alle 10.30

“Abbiamo goduto di un buon periodo di spiagge pulite, queste ultime mareggiate hanno portato tanti rifiut e prima che il mare se li riprenda, andiamo a toglierli!”.

Loctite Super Attak e Roberto D’Amico ripuliscono la spiaggia di Marina di Palo

L’iniziativa è organizzata da Loctite Super Attak, col supporto di Roberto D’Amico. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre sul Lungomare Marina di Palo alle ore 10:30.

Non occorre portare niente, l’Associazione darà ai partecipanti in uso guanti e busta per una piacevole passeggiata in aiuto dell’ambiente.

A fine pulizia ci sarà un aperitivo offerto a tutti i partecipanti, che aspetti?