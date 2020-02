Condividi Pin 0 Condivisioni

La dottoressa Attanasio va in pensione. Si attende l’assegnazione del pediatra titolare dello studio di Trevignano

Lo studio della dottoressa Fruscella trasloca da Trevignano ad Anguillara –

Riceviamo e pubblichiamo –

Si comunica che dal 1 febbraio p.v. lo studio della pediatra Dott.ssa Fruscella, si trasferirà da Trevignano ad Anguillara, a seguito del pensionamento della dott.ssa Attanasio

Gli assistiti della dott.ssa Fruscella di Trevignano, potranno scegliere se recarsi in visita ad Anguillara o a Trevignano a seconda degli orari di visita sotto riportati.

Nei restanti orari non ricoperti dalla dott.ssa Fruscella, in attesa dell’assegnazione del pediatra titolare dello studio di Trevignano, il ruolo sarà ricoperto dalla pediatra in sostituzione, dott.ssa Lucente.

Si risportano gli orari :

Anguillara:

Lunedì: 10-13 Dott.ssa Fruscella 14.00-18.00 Dott.ssa Lucente

Martedì: 16.30-18.30 Dott.ssa Fruscella 14.00-18.00 Dott.ssa Lucente

Mercoledì: 10.00-13.00 Dott.ssa Fruscella

Giovedì: 16.30 -18.30 Dott.ssa Fruscella 17.00-19.00 Dott.ssa Lucente

Venerdì: 10.00- 13.00 Dott.ssa Fruscella

Trevignano:

Martedì: 13.30-15.30 Dott.ssa Fuscella

Mercoledì: 17.00-19.00 Dott.ssa Lucente

Giovedì: 13.30-15.30 Dott.ssa Fruscella

Venerdì: 09.00-12.00 Dott.ssa Lucente