Il maestro e coreografo Daniele Ingrassia ha preparato tutte le coreografie dello spettacolo giunto alla sua quinta edizione e presentato al Teatro Vannini di Ladispoli

"Diversi da Chi …!", il C.S. il Gabbiano ancora protagonista della scena culturale

Il C.S. il Gabbiano di Ladispoli sempre più protagonista della scena culturale della città.

Il maestro e coreografo Daniele Ingrassia, che gestiste, presso la struttura del Gabbiano, il corso di Hip Hop, ha preparato tutte le coreografie dello spettacolo “Diversi da Chi..!!” giunto alla sua quinta edizione, e presentato venerdì 31 gennaio presso il teatro Vannini di Ladispoli.

Una serata che, per parlare di inclusione, ha scelto il filo del talento dove il linguaggio, l’entusiasmo e la determinazione degli artisti che si sono esibiti, hanno portato un nuovo e forte messaggio: inclusi e non intrusi!

Ad ogni esibizione, i Good Mannerz del maestro Ingrassia, hanno presentato applauditissime coreografie che hanno arricchito le singole esibizioni degli artisti saliti sul palco.

Originali e coinvolgenti anche le performances personali che i Good Mannerz hanno proposto ad un pubblico entusiasta.

La notizia a sorpresa, sul finire dello spettacolo, è stata che l’associazione Children of the World Onlus, nella persona del presidente Patrizia Ciferri responsabile dell’iniziativa Diversi da Chi, ha confermato il maestro Daniele Ingrassia come coreografo e i Good Mannerz come corpo di ballo per l’importante tournee che proseguirà in altre città.