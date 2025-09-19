L’iniziativa è svolta in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Ladispoli

Lo sport come diritto, non privilegio: Francesco Cordeschi e la Fitness Suite donano 30 abbonamenti gratuiti alle famiglie in difficoltà –

Anche quest’anno Francesco Cordeschi, giovane imprenditore e titolare del circuito di palestre Fitness Suite, ha scelto di rinnovare un impegno che va ben oltre il semplice gesto formale, assumendo un forte valore sociale e umano.

«Abbiamo consegnato ai Servizi Sociali del Comune di Ladispoli 30 buoni che consentiranno a persone in difficoltà economica e sociale di allenarsi gratuitamente nelle nostre strutture» – spiega Cordeschi.

L’iniziativa nasce da una convinzione chiara: lo sport deve essere un diritto accessibile a tutti, non un privilegio riservato a pochi. «Inclusione, accoglienza e pari opportunità non sono slogan – sottolinea – ma principi concreti che guidano ogni nostra scelta. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione risorse e spazi, affinché chi attraversa un momento difficile possa trovare nello sport non solo benessere fisico, ma anche un nuovo punto di ripartenza».

L’obiettivo è ambizioso: creare un contesto che favorisca salute e socializzazione. «Ogni persona che entra nelle nostre palestre porta con sé una storia unica – continua l’imprenditore – e a ciascuno vogliamo offrire la possibilità di sentirsi accolto, sostenuto e valorizzato».

Il progetto ha trovato piena realizzazione grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Grando. La distribuzione dei buoni, infatti, sarà gestita direttamente dai Servizi Sociali, che conoscono a fondo le necessità delle famiglie più fragili.

«Sarà nostro compito individuare le persone più bisognose a cui offrire la possibilità di allenarsi e svolgere attività fisica in una delle strutture del prestigioso circuito Fitness Suite» – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali, Gabriele Fargnoli, che ha ricevuto i buoni a nome del Comune. «Come Amministrazione ringraziamo Francesco per la sua generosità e per questo ennesimo gesto di solidarietà verso i più deboli».

Un’iniziativa che dimostra come lo sport possa essere non solo cura del corpo, ma anche strumento silenzioso e potente per ritrovare fiducia e ripartire.