Il giovane agente della Stradale, originario di Nicosia, ha perso la vita in un incidente in moto durante il rientro nella sua terra natale per i festeggiamenti patronali

Ladispoli e Nicosia in lutto: muore a 28 anni il poliziotto Giuseppe Maggio –

Profondo cordoglio a Ladispoli e a Nicosia per la tragica scomparsa di Giuseppe Maggio, agente della Polizia stradale di soli 28 anni, deceduto nella notte tra il 17 e il 18 settembre in un incidente in moto.

Il giovane, in servizio presso il comando di via Settevene Palo a Ladispoli, era tornato nel suo paese d’origine, Nicosia, in provincia di Enna, per prendere parte alle celebrazioni in onore di Maria Santissima dell’Aiuto, particolarmente sentite dalla comunità.

La notizia della sua morte ha sconvolto familiari, colleghi e concittadini. L’amministrazione comunale di Nicosia ha proclamato il lutto cittadino, mentre il comitato organizzatore della festa patronale ha annunciato l’annullamento di tutti gli eventi folkloristici in segno di rispetto: «Ci stringiamo al dolore per la perdita prematura del nostro confrate Giuseppe», si legge in un post diffuso sui social.

Dopo cinque anni di servizio lontano dalla Sicilia, Maggio era in attesa di un trasferimento che sarebbe dovuto arrivare tra ottobre e dicembre. La sua vita e i suoi sogni si sono interrotti troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità e nella Polizia stradale.