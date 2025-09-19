Cerveteri: Parte il rinnovo del manto stradale in Via Rio dei Combattenti

La Sindaca Elena Gubetti annuncia un importante intervento stradale nell’ambito del “Piano Asfalti 2025”, con ulteriori investimenti per la sicurezza e il decoro urbano

Grande entusiasmo a Cerveteri per l’annuncio della Sindaca Elena Gubetti riguardo al rinnovamento del manto stradale in via Rio dei Combattenti. Questa arteria, fondamentale per il collegamento tra diverse zone della città, necessitava di un intervento urgente e significativo, come evidenziato dal “Piano Asfalti 2025” recentemente presentato.

“La nostra priorità è garantire strade sicure e ben mantenute per tutti i cittadini,” ha dichiarato Gubetti sul suo profilo Facebook. “Sappiamo che ci sono molte altre aree che richiedono interventi di manutenzione e stiamo lavorando per affrontare queste criticità.” Un riconoscimento particolare va anche all’impegno finanziario dell’amministrazione comunale, che ha già stanziato ulteriori 950mila euro per il prossimo anno, destinati a un altro lotto di strade che richiedono urgentemente riasfaltature.

La Sindaca ha colto l’occasione per ringraziare l’Assessore alle Opere Pubbliche, Matteo Luchetti, insieme all’intero Ufficio Opere Pubbliche, sottolineando l’importante lavoro svolto dal Geometra Federico Feriozzi. “Il suo impegno e la sua dedizione sono fondamentali per attuare il Piano Asfalti in modo efficace e tempestivo,” ha aggiunto Gubetti.

Mentre il progetto di riqualificazione di via Rio dei Combattenti prende forma, i cittadini di Cerveteri possono guardare con fiducia verso un futuro di strade più sicure e percorribili. L’amministrazione comunale si impegna a non fermarsi e a portare avanti un programma che risponda alle esigenze di tutta la comunità.