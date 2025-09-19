“Risorsa Mare”, il futuro del Mediterraneo passa dal porto di Civitavecchia

Civitavecchia: il 25 e 26 settembre la terza edizione del Forum internazionale promosso da TEHA Group, con ministri, istituzioni e big della filiera marittima –

Civitavecchia torna protagonista con la terza edizione del Forum internazionale “Risorsa Mare”, in programma giovedì 25 e venerdì 26 settembre 2025 presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (Molo Vespucci).

L’iniziativa, realizzata da TEHA Group con il patrocinio del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare e in partnership con i principali attori del settore – tra cui Fincantieri, Gruppo MSC, Assarmatori, Confitarma, Marinedì, Alilauro, GNV, Messina e Nova Marine – si propone di mettere al centro il ruolo strategico del mare come motore di sviluppo economico, industriale e sociale.

Nel corso delle due giornate si alterneranno sessioni plenarie e tavoli tematici dedicati a sicurezza marittima, portualità e trasporti, cantieristica e crocieristica, pesca e dimensione subacquea, ambiente e isole minori, fino a sport, nautica e formazione.

Sono già confermati al tavolo dei relatori i ministri Nello Musumeci (Politiche del mare), Andrea Abodi (Sport e Giovani), Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e Daniela Santanchè (Turismo).

Non solo confronto, ma anche esperienza diretta: nel porto saranno allestiti stand espositivi e i visitatori avranno la possibilità di salire a bordo delle Unità Navali della Marina Militare, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.