Santa Marinella, assemblea pubblica per la zona Quartaccia: il Sindaco Tidei incontra i cittadini sul ricorso al TAR –

Il Comune di Santa Marinella invita tutti gli abitanti della zona Quartaccia e i cittadini interessati a partecipare a un’assemblea pubblica che si terrà lunedì 29 settembre alle ore 18:00 presso la sala dell’ex ristorante Vecchia Aurelia, situato in via Aurelia Vecchia n. 54.

L’incontro, che vedrà la partecipazione del Sindaco Pietro Tidei e dell’avvocato Roberto Maria Izzo, è stato organizzato per fare il punto della situazione sul ricorso presentato al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) contro la decisione della Regione di bloccare i piani di lottizzazione che riguardano il quartiere. L’avvocato Izzo, legale di fiducia del Comune, ha recentemente comunicato che la discussione del ricorso è stata fissata per i primi di novembre.

Questo importante passo legale è stato intrapreso dall’amministrazione per tutelare i diritti dei proprietari di terreni della Quartaccia, una zona che, pur essendo compresa nel perimetro urbano dal 1976, è stata ingiustamente esclusa dalla possibilità di riqualificazione a causa di quelli che il Comune ritiene essere degli errori nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Durante l’assemblea, sarà possibile approfondire i dettagli del ricorso e capire le azioni intraprese per sbloccare una vicenda urbanistica che da anni impedisce a molti residenti di realizzare il sogno di costruire una propria abitazione. La speranza è che il TAR riconosca le ragioni del Comune, permettendo così di riavviare l’iter amministrativo e portare benefici e nuovi servizi al quartiere.

L’incontro rappresenta un’opportunità fondamentale per i cittadini di ricevere aggiornamenti direttamente dal sindaco e dall’avvocato Izzo, confrontandosi su una questione di vitale importanza per il futuro della zona Quartaccia. La partecipazione è fortemente incoraggiata.