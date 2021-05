Share Pin 0 Condivisioni

L’IDI approda a Ladispoli con MHS sanitaria

La IDI Farmaceutici, nota azienda del Settore dermatologico, con alle spalle 50 anni di ricerca, afferente all’Ospedale IDI di Via Monti di Creta a Roma, apre a Ladispoli il primo punto vendita in Italia, grazie alla collaborazione con la Sanitaria Ortopedia MHS Medical Healthcare Solution. Due gli eventi in programma per i prossimi giorni, 28 e 29 maggio.

Venerdì 28 la conferenza stampa di presentazione, presso lo stabilimento balneare Columbia, con il Presidente IDI, il Vicepresidente Esecutivo IDI Farmaceutici Dr Ragni, il consigliere delegato IDI Farmaceutici Dr Montironi, Resp. Scientifico Daniele Avitabile, la cosmetologa Verdiana Baroni, Dermatologa D.ssa Viviano Responsabile Unità Dermocosmetologia IDI, Responsabile Marketing Alessandra Palumbo, oltre a testimonial rappresentativi dello sporti italiano nel mondo.

In quell’occasione (dalle 11,00 alle 17,00) così come sabato 29 (dalle 10.00 alle 17.00) a tutti i partecipanti saranno effettuati test gratuiti della pelle sotto gli ombrelloni dello stabilimento balneare Columbia.