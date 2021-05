Share Pin 0 Condivisioni

Successo per il progetto che ha visto coinvolti i ragazzi dell’istituto comprensivo ladispolano e gli studenti di Repubblica Ceca, Croazia e Spagna

La pandemia non ferma l’Erasmus all’Ilaria Alpi –

La pandemia, lo stop ai viaggi, soprattutto a quelli di istruzione, non fermano i progetti Erasmus.

La pandemia non ferma l’Erasmus all’Ilaria Alpi

Un grande esempio arriva dall’Ilaria Alpi di Ladispoli. Già lo scorso anno, ben 18 studenti, tutti di terza media e alcuni di seconda sono diventati parte attiva di un progetto avviato grazie al finanziamento della Comunità Europea in riferimento al programma di finanziamenti KA229 dell’Erasmus, i progetti che portano, cioè, gli studenti in mobilità.

E i ragazzi dell’Ilaria Alpi avrebbero dovuto ospitare studenti provenienti dalla repubblica Ceca, dalla Croazia e dalla Spagna. Progetto sfumato purtroppo a causa del covid ma portato a termine con successo grazie alla tecnologia e alla tenacia dei docenti coinvolti (la responsabile legale, la dirigente Maria Bevilacqua, la coordinatrice, la professoressa Rosa Colomba Cioffi, e i docenti Caricaterra che si è occupato dei collegamenti e dell’aspetto tecnologico, Ballante, Benfatti, Bocchini, De Simone, Paesano, Stramazzotti, D’Alessandro, Panariello, Montelli e Genna e Di Fenza che , con tutto il suo team, si è occupato dell’accoglienza musicale degli ospiti).

Ben 18 alunni della scuola, tutti di terza media e alcuni di seconda media, sono stati così impegnati, per una settimana intera (dal 17 al 21 maggio) in una mobilità virtuale.

Ed è proprio così che sono riusciti ad ospitare, a distanza 6 studenti e 4 insegnanti. I ragazzi sono stati in collegamento dalle 8 alle 14 lavorando insieme e portando a termine i prodotti previsti dal progetto: un libro digitale, un gioco da tavola in versione sia virtuale che “fisica”, un video per la promozione del territorio e del turismo locale.

I ragazzi hanno effettuato una visita virtuale a Roma e alle tombe etrusche.

La pandemia non ferma l’Erasmus all’Ilaria Alpi

E come tradizione vuole, non è mancata nemmeno la giornata dedicata alle famiglie. In questo caso gli studenti dell’Ilaria Alpi si sono collegati da casa con gli studenti dei Paesi coinvolti per mostrare loro e preparare concretamente delle ricette tipiche della tradizione italiana con l’obiettivo di far conoscere i prodotti gastronomici locali, regionali e nazionali.

“Nonostante la pandemia siamo molto soddisfatti della riuscita del progetto – ha spiegato la coordinatrice del progetto, la professoressa Cioffi – Anche i colleghi, all’estero, ci hanno fatto i complimenti per la riuscita del progetto e non vedono l’ora di poterci ospitare (fisicamente o virtualmente) nelle loro Nazioni”.

I ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa:

3A

Andrea Colace

Alessio Del Giudice

Giada Morelli

Chiara Zeppieri

3B

Ginevra Merluzzi

3C

Emma Pudda

Daniele Ravarino

Nicolò Rinaldi

Angelo Valente

Lavinia Villa

3D

Valentina Piccolino

3E

Mariachiara Caramadre

Gaialaura Di Nallo

Chiara Panzini

Giada Terracciano

2A

Francesco Reggiani

2D

Stefano Guianu Finocchiaro

2F

Valeria Di Giovanni

(torna a baraondanews)