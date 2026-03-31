L’Etrusca Atletica brilla ai Campionati Regionali di Società Indoor: Marino domina i 600 metri

Continua il momento d’oro per l’Etrusca Atletica, che torna dai Campionati Regionali di Società Indoor con un bottino di prestazioni eccellenti e la conferma di un vivaio in costante crescita tecnica in tutte le discipline.

Il dominio nel mezzofondo

Il protagonista assoluto della giornata è stato Alfredo Marino, che si è imposto nei 600 metri confermandosi il miglior interprete regionale della distanza. Con una gara gestita magistralmente, Marino ha tagliato il traguardo in un eccellente 1’29”, un tempo che ne sottolinea lo stato di forma e il talento cristallino.

Ma le buone notizie per il settore mezzofondo non finiscono qui: alle spalle del vincitore, brilla la prova di Paul Albano. Con un ottimo quarto posto e il tempo di 1’30”, Albano ha polverizzato il proprio record personale, dimostrando una maturità agonistica sempre più solida.

Velocità e raduni regionali

Ottimi segnali sono arrivati anche dallo sprint, dove nei 60 metri Cadette si sono distinte Silvia Tafi e, ancora una volta, Paul Albano, entrambi autori di prove di alto livello tecnico.

Il valore del lavoro svolto dallo staff tecnico dell’Etrusca Atletica ha trovato la sua massima consacrazione nelle recenti convocazioni per il raduno regionale presso il prestigioso impianto delle Fiamme Gialle. Sono ben quattro gli atleti chiamati a rappresentare i colori della società:

Alfredo Marino e Matilde Silvestri per il settore velocità;

e per il settore velocità; Paul Albano per il mezzofondo;

per il mezzofondo; Mariam Da Lozzo per i lanci.

“La convocazione di quattro atleti in settori così diversi è la dimostrazione di una crescita tecnica globale”, commenta l’ambiente societario. “Dalla velocità ai lanci, passando per il mezzofondo, l’Etrusca Atletica si conferma una realtà completa e competitiva su tutto il territorio laziale.”

Un weekend da incorniciare che proietta la squadra verso i prossimi appuntamenti della stagione con rinnovato entusiasmo e consapevolezza.