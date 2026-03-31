Ladispoli, al via la disinfestazione adulticida: il calendario degli interventi per il 7 e 8 aprile

LADISPOLI (RM) – L’Amministrazione Comunale di Ladispoli ha annunciato l’avvio del piano di disinfestazione adulticida su tutto il territorio cittadino. L’operazione, condotta in sinergia con la ditta Tekneko, interesserà non solo le aree urbane ma anche i parchi e i giardini pubblici, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e il decoro urbano.

Il Calendario degli Interventi

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e alla cittadinanza, le operazioni si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le 00:00 e le 06:00. Il territorio è stato suddiviso in due macro-aree secondo il seguente schema:

Martedì 7 Aprile: Gli interventi riguarderanno le zone di Centro , Caere Vetus e Palo Laziale .

Gli interventi riguarderanno le zone di , e . Mercoledì 8 Aprile: La disinfestazione si sposterà nei quartieri Cerreto, Campo Sportivo e Miami.

Prescrizioni e consigli per la sicurezza

Al fine di garantire la massima efficacia del trattamento e la sicurezza di persone e animali, il Comune invita i residenti a osservare scrupolosamente le seguenti precauzioni durante le ore di irrorazione dei prodotti:

Infissi chiusi: Tenere ben chiuse porte e finestre delle abitazioni.

Tenere ben chiuse porte e finestre delle abitazioni. Niente biancheria all’esterno: Evitare di lasciare panni stesi, indumenti o generi alimentari sui balconi o nei giardini.

Evitare di lasciare panni stesi, indumenti o generi alimentari sui balconi o nei giardini. Tutela degli animali: Si raccomanda di tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni e di ritirare dall’esterno le loro ciotole per l’acqua e il cibo.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la cittadinanza per la preziosa collaborazione. Per ogni ulteriore dettaglio o aggiornamento, è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Ladispoli.