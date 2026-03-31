Calcio, la Virtus MSN domina lo scontro diretto contro Blera

La Virtus MSN si è imposta 4-1 contro Blera nello scontro diretto e, ora, è a +7 sulla zona retrocessione

Gli uomini di mister Pino Neto sapevano che quello di domenica sarebbe stato uno scontro decisivo e, tra le mura amiche del Lombardi, hanno dimostrato di valere la categoria. Domenica 29 marzo, la Virtus Marina di San Nicola ha superato Blera con il punteggio di 4-1, allungando sulla zona retrocessione, ora, a 7 punti di distanza. In gol per i rossoblù Bernardini, Sendin, Iacono e Tamasi.

Soddisfatto della prestazione dei suoi il mister che, a margine della vittoria, ha dichiarato: “E’ stata una bellissima partita che ci proietta in zone più tranquille di classifica. Non è stata mai in discussione e il punteggio poteva essere più rotondo se solo non avessimo sprecato le innumerevoli palle gol create e se il loro bravissimo portiere, migliore in campo per loro, non avesse compiuto alcuni miracoli”.

“L’abbiamo preparata bene in settimana – ha proseguito Neto – venivamo da 2 ottime prestazioni con Oriolo e Manziana, squadre di alta classifica, che pur non avendo portato punti, ci hanno dato fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. I ragazzi erano pronti e consapevoli che questa partita sarebbe stata fondamentale per tirarci fuori definitivamente dalla zona calda e l’hanno affrontata come va affrontata una finale con la testa e la determinazione di chi vuole raggiungere un obiettivo”.

La Virtus scenderà in campo la prossima settimana per la XXI giornata del girone C di seconda categoria e, sul suo cammino, troverà il Fregene. Molinari e compagni torneranno a San Nicola domenica 19 aprile quando dovranno vedersela con lo Sporting Real Aurelio.