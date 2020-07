Condividi Pin 0 Condivisioni

Il progetto frutto di una partnership tra la famosa azienda di giocattoli e la società d trasporto pubblico

LEGO, Super Mario e Trenitalia insieme con un treno regionale Rock –

Un vero treno regionale dedicato a Super Mario, il personaggio dei videogiochi Nintendo, nella sua versione in mattoncini LEGO in occasione del lancio di LEGO Super Mario.

La collaborazione tra le due grandi aziende ha dato vita a un treno unico nel suo genere, in grado di unire l’innovazione dell’ultima avventura LEGO, LEGO Super Mario, a quella del nuovo arrivato della flotta Trenitalia, il treno regionale a doppio piano Rock.

Il Treno Rock LEGO Super Mario sarà attivo lungo la linea FL1, Orte-Fiumicino Aeroporto, ma nei prossimi mesi circolerà anche nelle altre linee laziali.

Treno Ufficiale LEGO Super Mario si distingue per la livrea bianca popolata da una serie di personaggi tratti dal mondo LEGO Super Mario: non solo l’idraulico baffuto, ma anche il fedele compagno di avventura Joshi, e gli storici nemici, come i funghetti Goomba.

A poche ore dall’arrivo a scaffale, il 1° agosto, della nuova attesissima linea LEGO, LEGO Super Mario arriva dunque nella Capitale a bordo di un Rock, per coinvolgere nelle avventure di Mario tutte le persone che scelgono il treno regionale per i propri spostamenti.

La partnership tra LEGO Italia e Trenitalia è caratterizzata da tante iniziative soprattutto volte ad animare gli eventi che segneranno le tappe salienti della rivoluzione in atto nel trasporto regionale con tante sorprese e attività, tra cui un concorso a premi organizzato da Trenitalia in autunno per premiare i pendolari che scelgono il treno.

La presentazione della partnership rientra fra le azioni di Trenitalia per avvicinare sempre di più i treni regionali a pendolari, famiglie e giovani.

Trenitalia metterà a disposizione specifiche offerte come la promo Junior grazie alla quale fino al 27 settembre, su tutti i treni regionali i ragazzi fino a 15 anni accompagnati dalle proprie famiglie viaggiano gratis.

L’arrivo in stazione del treno regionale Rock dedicato a LEGO Super Mario, oggi 31 luglio, è stato infine l’occasione perfetta per inaugurare il nuovo LEGO Store di Roma Termini, il primo negozio LEGO in Europa a trovarsi in una stazione ferroviaria.