Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota di Vincenzo d’Intino e Federica Poggio, Gruppo Lega Fiumicino

Lega Fiumicino: ”M5S spaccato anche sulla discarica” – riceviamo e pubblichiamo

“Quella riguardante la discarica di Monte Carnevale è una situazione non più tollerabile. E mette in evidenza, quasi a mo’ di beffa, tutta la fragilità del Movimento Cinque Stelle, che da un lato mette la sindaca Raggi in minoranza in Consiglio e, dall’altro, nella persona del ministro Costa, la spinge a procedere.

Per noi della Lega, invece, l’unica soluzione veramente praticabile è una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti, grazie alla raccolta differenziata. Qualora questa non dovesse essere attuabile, si potrebbe far ricorso ai termovalorizzatori di ultima generazione (come a Vienna e Copenhagen), che hanno un impatto ambientale bassissimo.

Oltretutto, l’Enac stesso ha evidenziato le criticità che comporterebbe, per il traffico aereo, una discarica nel territorio: insomma, quello dello di Monte Carnevale è un progetto che non è assolutamente possibile realizzare, sotto tutti i punti di vista”.