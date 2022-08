Lega Cerveteri: “Si pensi a pulire le caditoie in vista della stagione invernale”

Il movimento politico di opposizione interviene puntando i riflettori alla manutenzione urbana e del mantenimento del decoro urbano

Apprendiamo con soddisfazione, dai Cittadini di Cerenova, che le coperture in amianto abbandonate in via Valimone, sono state finalmente rimosse in data 6 Agosto, ringraziamo per l’ascolto pronto e risolutivo del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, dell’Ufficio Igiene e ambiente dell’ASL-RM4, Canale 10 per lo spazio mediatico, purtroppo non bastano i video carini e ilarici con capre e asinelli per avere un risultato concreto!

Ma non ci basta!!!

Stiamo per entrare nel pieno della stagione autunnale, e come spesso accade, la stagione dei copiosi acquazzoni.

Spesso i danni a cose, abitazioni e persone causati dalle alluvioni sono dovuti anche alla mancanza di una manutenzione adeguata di strade e di cunette stradali, e del coordinamento degli interventi di pulizia di caditoie, tombini e cunette su strade ed aree comunali.

È dunque opportuno agire in via precauzionale, tramite attività di prevenzione: il loro corretto funzionamento viene mantenuto infatti attraverso la pulizia e lo svuotamento delle camere di sedimentazione dove presenti, per mantenerne l’efficienza ed evitare così il ristagno delle acque meteoriche.

Per questo Noi della Lega Salvini Premier Cerveteri, preventivamente facciamo questa richiesta al Sindaco Gubetti, prenda provvedimenti affinchè l’ATI vincitrice dell’appalto sulla gestione dei rifiuti e responsabile anche della pulizia delle caditoie, svolga tale attività adesso, ma non semplicemente spazzando o soffiando via gli aghi di pino e le foglie, ma la pulizia di chiusini e caditoie deve essere eseguita con automezzi dotati di getti idrodinamici ad alta pressione, idropulenti ed aspiranti, e una cisterna di accumulo. L’operazione comprende l’aspirazione del materiale presente all’interno del pozzetto, e successivamente i reflui raccolti vengono conferiti in idonei impianti di smaltimento autorizzati. Durante l’intervento avviene la rimozione e ricollocazione del chiusino, riposizionando eventuali spessori antirumore, e la pulizia finale delle zone interessate dai lavori!!!

LEGA SALVINI PREMIER CERVETERI

Commissario Menasci Roberto