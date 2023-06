L’abbattimento delle barriere architettoniche e la fruizione del mare per tutti un progetto messo in campo sin dal 2018. Il Sindaco Gubetti: “Torna anche per l’estate 2023 la Spiaggia LIBERAMENTE, la prima spiaggia pubblica, accessibile, gratuita”

Le spiagge libere di Campo di Mare accessibili grazie alle 6 passerelle già posizionate, a breve l’inaugurazione di Liberamente –

Le spiagge libere di Campo di Mare accessibili grazie alle 6 passerelle già posizionate, a breve l’inaugurazione di Liberamente

Arenile di Campo di Mare accessibile a tutti. La Multiservizi Caerite ha infatti concluso le operazioni di posizionamento delle passerelle sulle spiagge libere, che consentiranno a tutti di fruire delle nostre spiagge, persone con difficoltà motorie potranno raggiungere in autonomia il bagnasciuga e trascorrere una giornata al mare. Si tratta di sei passerelle, posizionate nelle spiagge libere, con uno spessore di 8 centimetri, un metro di larghezza e cinquanta metri di lunghezza.

Le passerelle sono in PVC, un materiale con buone proprietà meccaniche e di resistenza all’abrasione, all’usura e all’invecchiamento, agli agenti chimici e all’attacco di funghi e batteri, è un materiale leggero, è idrorepellente, è difficilmente infiammabile ed è auto-estinguente.

Al termine della passerella, due mini-isole, un piccolo spiazzale fatto dello stesso materiale della passerella di dieci metri quadrati ciascuno, dotate anche di uno spazio per il posizionamento di un ombrellone. Una struttura, poi smontabile alla fine della stagione estiva.

“La nostra attività per un arenile accessibile a tutti ovviamente non si limiterà al montaggio delle passerelle – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – come accaduto nelle ultime due stagioni estive infatti, è pronta a sorgere anche quest’anno la spiaggia ‘LIBERAMENTE’, una spiaggia gratuita, pubblica, di proprietà comunale e pronta ad accogliere in completa sicurezza e comfort bagnanti con difficoltà motorie e disabilità sia momentanee che permanenti. Un servizio del quale andiamo estremamente orgogliosi, che ci colloca tra i pochissimi Comuni del Lazio ad offrire una attività simile e che ci ha resi modello di accoglienza ed accessibilità lungo tutta la costa. Nei prossimi giorni, una volta ultimata la parte burocratica e amministrativa, renderemo nota la data di apertura della spiaggia e i relativi servizi”.

“Sempre in tema di servizi per il mare – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – confermata anche quest’anno l’attività di pattugliamento in mare da parte della Protezione Civile Comunale di Cerveteri. In accordo con la Guardia Costiera, vigilerà a bordo di un gommone, sulla sicurezza dei natanti, riservando sempre una attenzione maggiore nei giorni festivi e in quelli di maggiore affollamento. Sin da ora, a tutti i residenti, villeggianti e bagnanti, auguro una bellissima estate sulle spiagge di Campo di Mare. A tutti coloro che lavoreranno per garantire assistenza, sicurezza e servizi, l’augurio di un buon lavoro”.