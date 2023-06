Appuntamento ore 21

Ladispoli, il 21 giugno al Teatro Vannini lo spettacolo “E poi ci troveremo come le star”

I nostri incredibili attori sapranno stupirvi e divertirvi al tempo stesso, poiché quest’anno verrà proposto uno spettacolo, la cui realizzazione ha visto impegnati ben tre dei laboratori pomeridiani, che si svolgono al Giardino di Annalisa di Via Delle Viole: teatrale, pittorico e di ballo.

Un lavoro decisamente più complesso che ha visto impegnate la regista e coreografa Silvia Degrandi, Stella Novari, l’artista Minnie Millevoci, l’insegnante di ballo Mariarita Fabrizi e l’insegnante di espressione pittorica Stefania Paolucci per le coreografie.

Iniziato cinque anni fa, il laboratorio di espressione teatrale con Silvia Degrandi ha cambiato ogni anno il tema della narrazione, aumentando le difficoltà in base ai progressi dimostrati dai nostri ragazzi, che sono stati resi partecipi nella costruzione della sceneggiatura. È soprattutto nel lavoro di consapevolezza, di stimolo al dialogo e quindi all’elaborazione delle emozioni, l’utilità terapeutica occupazionale di questo tipo di laboratorio.

Lo spettacolo finale serve solo a dare soddisfazione allo sforzo costato ai ragazzi, per superare i loro limiti, le loro inibizioni e le loro paure.

Inoltre quest’anno, proprio per dare a tutti i nostri utenti disabili la soddisfazione di interagire fra loro e di rendersi protagonisti anche senza essere attori, si è pensato di impostare il lavoro di tre laboratori occupazionali su un’unica narrazione, che ha lo spettacolo come corollario di tante giornate gioiose ma anche impegnative, dove il risultato positivo è un momento corale e soddisfacente per tutti e per tutte le gravità dei nostri utenti.

La nostra associazione al Giardino di Annalisa di Via delle Viole ha avviato diversi laboratori, per dare risposta alle disabilità molteplici dei suoi soci, che ricordiamo fanno parte di un progetto di vita del durante e dopo di noi, per chi crede in una vita non istituzionalizzata dei propri figli disabili.

Vi proponiamo pertanto un lavoro completamente nuovo, fatto d’intrecci e sinergie, che hanno galvanizzato i nostri ragazzi dal più grave al più lieve, rendendo più eccitanti le ore trascorse nei vari laboratori anche grazie alla presenza di volontari come Francesco Donadio, Stefania Coramusi e Stefano della Ventura, oltre a tutti i Volontari A.V.O. che sono diventati loro amici.

Il nostro scopo è strappare sempre un sorriso dai volti dei nostri ragazzi e anche quest’anno ci siamo riuscite.

Vi aspettiamo numerosi

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO ore 21 al TEATRO VANNINI di LADISPOLI

La Presidente

Cesarina Olivan