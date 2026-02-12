Le Farmacie Comunali di Ladispoli aderiscono alla 26ª Giornata di Raccolta del Farmaco

Dal 10 al 16 febbraio 2026 torna la 26ª Giornata di Raccolta del Farmaco e anche le Farmacie Comunali di Ladispoli aderiscono all’iniziativa solidale.

Durante tutta la settimana sarà possibile acquistare e donare farmaci da banco, senza ricetta, per aiutare chi vive in condizioni di povertà sanitaria. I prodotti raccolti saranno destinati agli enti assistenziali del territorio.

Si possono donare analgesici, antifebbrili, decongestionanti, farmaci per la tosse e per i disturbi gastrointestinali.

Un gesto semplice che contribuisce a sostenere oltre 500.000 persone in difficoltà in Italia, tra cui molti minori.

Invitiamo tutti i cittadini a recarsi anche presso le Farmacie Comunali di Ladispoli e a partecipare: la solidarietà è una cura che fa bene a tutti.