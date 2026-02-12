 
CittàLadispoli

Le Farmacie Comunali di Ladispoli aderiscono alla 26ª Giornata di Raccolta del Farmaco

12 Febbraio 2026

Dal 10 al 16 febbraio 2026 torna la 26ª Giornata di Raccolta del Farmaco e anche le Farmacie Comunali di Ladispoli aderiscono all’iniziativa solidale.

Durante tutta la settimana sarà possibile acquistare e donare farmaci da banco, senza ricetta, per aiutare chi vive in condizioni di povertà sanitaria. I prodotti raccolti saranno destinati agli enti assistenziali del territorio.

Si possono donare analgesici, antifebbrili, decongestionanti, farmaci per la tosse e per i disturbi gastrointestinali.

Un gesto semplice che contribuisce a sostenere oltre 500.000 persone in difficoltà in Italia, tra cui molti minori.

Invitiamo tutti i cittadini a recarsi anche presso le Farmacie Comunali di Ladispoli e a partecipare: la solidarietà è una cura che fa bene a tutti.

Pascucci: La Gubetti deve poter governare per cinque anni, poi la giudicheranno i cittadini