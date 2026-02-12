A Santa Marinella, il San Valentino di Brivido Donna assume una forma, un colore e un sapore nuovi: più autentico, più moderno e soprattutto più femminile

Niente cliché, ma una celebrazione della donna reale, quella che vive il suo corpo ogni giorno, senza filtri, senza imposizioni e senza chiedere

Il negozio di intimo, lingerie e moda mare, guidato da Emanuela e Valentina Fantozzi, ha deciso di presentare in anteprima la nuova linea dedicata al benessere femminile con un gesto simbolico: una vetrina vivente. Una modella in vetrina non per esibire un prodotto, ma per raccontare una storia fatta di sicurezza, libertà e forza.

A interpretare la vetrina sarà la famosa personal trainer ferrarese Silvia, punto di riferimento per tante donne che hanno scelto di avvicinarsi al movimento non per inseguire un modello estetico, ma per ritrovare energia, salute e autostima.

La sua presenza trasforma il corpo in un manifesto di consapevolezza. Il benessere fisico, così, diventa strumento di libertà.

Da anni, Emanuela e Valentina lavorano per restituire alle donne la gioia di sentirsi bene nella propria pelle, senza inseguire modelli rigidi e misure perfette. Vestire una donna non significa vestirne solo la taglia, ma vestirne la vita, i cambiamenti, i desideri e le fragilità.

In un periodo storico in cui si parla molto di donna — dei suoi diritti, del suo ruolo, della sua identità — l’evento assume anche un significato più profondo: celebrare la donna significa anche proteggerla. Significa prendere posizione contro tutto ciò che la diminuisce o la ferisce.

Qui, invece, la donna è al centro e in vetrina, nel senso più nobile del termine: vista, riconosciuta, valorizzata.

Un San Valentino che non parla solo di coppie, ma soprattutto di amore verso se stesse, dignità e libertà.

L’evento si terrà presso Brivido Donna, storica boutique di intimo, lingerie e moda mare situata nel cuore di Santa Marinella, in Via Aurelia 261. Un luogo che, da anni, valorizza la femminilità con gusto, qualità e cura delle forme: non solo un negozio, ma uno spazio in cui sentirsi libere di scegliere, provare, ridere, confidarsi e riconoscersi.

Il 14 febbraio l’appuntamento è con Emanuela e Valentina e con Silvia, per vivere insieme un San Valentino diverso: più vero, più coraggioso, più femminile.

Un San Valentino che celebra la libertà di essere, la bellezza reale e l’amore verso sé stesse.