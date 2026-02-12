E’ poco noto che la scena del bombardamento aereo del film la ciociara è stata girata ai sassoni di furbara

Mentre è noto che Sofia Loren il 20 settembre u.s. ha compiuto novantuno anni, non è, forse, molto noto dove è stata girata una delle scene migliori del film “La Ciociara”, con la quale magnifica interpretazione Sofia ha vinto il massimo Premio Cinematografico esistente che è il Premio Oscar.

Andiamo per ordine trattandosi, fra l’altro, di cose concernenti episodi di 66 anni fa: il bravissimo Vittorio De Sica, legato da una antica amicizia e da profonda stima al grande regista romano Roberto Rossellini — residente in quel periodo in Via Duca degli Abruzzi, l’antico Corso di Ladispoli — gli chiese dove poteva ambientare alcune scene del film che si apprestava a girare.

Rossellini, che conosceva benissimo la zona, senza pensarci su accompagnò il “maestro” De Sica a visitare l’area dei cosiddetti “Sassoni di Furbara”, che Vittorio trovò bellissimi e molto pertinenti con la scena che aveva già in mente del bombardamento aereo, con tanto di carri armati (ovviamente finti) posizionati sulla strada.

Il film fu tratto dal bellissimo romanzo di Alberto Moravia e per questa pellicola, del 1960, Sofia vinse il meritatissimo Premio Oscar interpretando la parte di Cesira, mentre la giovane figlia nel film si chiamava Rosetta, entrambe violentate — siamo al tempo dell’ultima guerra mondiale — dai goumier, che erano dei soldati francesi di origine marocchina.

A parte la bellezza del film e la splendida interpretazione della magnifica Sofia Loren, non molti sanno di quanto sopra accennato riguardante i “Sassoni di Furbara”, che sono una magnifica falesia di origine vulcanica posta sulla destra nella salita che porta al Sasso (tutti i laghi del Lazio sono ex vulcani ed il lago di Bracciano, a cui fa riferimento la zona, non fa certo eccezione – ndr), mentre Furbara, da cui prendono nome “I Sassoni”, è all’inizio della strada in pianura.

Ed è qui ai “Sassoni” che De Sica girò le scene, molto belle e veritiere, del bombardamento aereo del suo film in bianco e nero: un capolavoro per il quale Sofia Loren vinse il Premio Oscar per la migliore attrice protagonista.

Arnaldo Gioacchini